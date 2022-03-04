Загранучреждения РФ фиксируют все факты травли и нападений на россиян за рубежом

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Загранучреждения РФ фиксируют все случаи травли и насилия в отношении граждан РФ за рубежом, им будет дана соответствующая оценка. Об этом заявил в пятницу заместитель директора консульского департамента МИД России Руслан Голубовский.

"Из российских загранучреждений сейчас поступает информация о резком росте числа случаев преследования русскоязычных граждан. Фиксируются случаи, когда наши граждане подвергаются травле, получают угрозы и даже становятся жертвами нападения, физического насилия", - сказал он на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству в пятницу.

"Все эти случаи сейчас фиксируются нашими загранучреждениями, будет, безусловно, даваться оценка всем этим случаям. Нужно будет определяться с ответными мерами по всем этим случаям", - добавил Голубовский.

По его словам, эта же информация фиксируется и по линии уполномоченного по правам человека в РФ.

В ходе обсуждения закона о возможности применения санкций против граждан любых иностранных государств и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших в их отношении преступления, Голубовский отметил, что актуальность этого документа сейчас возросла.

"В условиях проведения странами Запада на протяжении последних лет неприкрытой русофобской политики, сопряженной с ущемлением прав и свобод наших граждан, необходимость закрепления в российском законодательстве этих универсальных положений, которые позволили бы России оперативно и адекватно реагировать на такие шаги, не вызывает сомнений. Тезис наглядно подтверждается опасной риторикой руководства стран Запада и новыми нелегитимными санкциями в ответ на признание Россией ДНР и ЛНР", - сказал представитель МИД РФ.