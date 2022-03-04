Власти Крыма заявили, что восстановление Северо-Крымского канала требует времени

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Инфраструктура Северо-Крымского канала на территории Украины требует восстановления, на это уйдет некоторое время, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

В четверг вода из реки Днепр с украинской территории впервые почти за восемь лет самотеком поступила в Северо-Крымский канал в Крыму, разблокированный российскими войсками после начала спецоперации. Насосные станции на канале пока не включены.

"Работы предстоит очень много, когда будут заполнены хранилища, нужно апробировать насосные станции, посмотреть, что с ними происходит, что нужно отреставрировать, что нужно привести в порядок. И, конечно, вся украинская сторона канала требует серьезной работы. Какой точно, это уже нужно сделать проект, получить точные данные технические. Какое-то время нужно повозиться, и он начнет в полной мере функционировать", - сказал Константинов.

Днепровская вода, по его словам, будет использоваться в Крыму в качестве резервной на случай засухи, поскольку на полуострове выдался водный год - все водохранилища заполнены, также есть большие запасы в снеге в горах. Разблокировка канала позволит развиваться предприятиям химической промышленности на севере полуострова, возродить отрасль рисоводства в этой зоне, считает спикер крымского парламента.

"Северный Крым будет эту воду потреблять. Правда, для этого нужно провести очень серьезную работу, потому что в украинский период эта система большей частью была разворована, имеется в виду система мелиорации, которая в советский период снабжала весь северный Крым водой. Сейчас это все возможно восстановить, и тогда северный Крым начнет развиваться очень серьезными темпами в смысле сельского хозяйства. Водой те хозяйства, которые находятся ближе к водоемам, начнут сразу [пользоваться]", - уточнил Константинов.

Водная блокада

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду, поступавшую в Крым из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. В Симферополе, Ялте и Алуште были введены графики подачи питьевой воды населению, действовавшие вплоть до первой половины лета 2021 года, когда на полуострове прошли сильные ливни.

В ходе проведения в 2022 году специальной военной операции по оказанию помощи Донецкой и Луганской народным республикам ВС РФ освободили гидротехнический узел Северо-Крымского канала, расположенный в Херсонской области, от националистических вооруженных формирований Украины и взорвали сооруженную там дамбу.