{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российский офис издания The Village объявил о своем закрытии

Отмечается, что редакция в безопасности и работает из Варшавы

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Российский офис интернет-издания The Village закрывается. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале издания.

"Российский офис The Village закрывается. Редакция в безопасности и работает из Варшавы", - указано в сообщении.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Village за публикацию недостоверной информации о специальной военной операции на Украине.

За размещение такого рода противоправной информации российским законодательством предусмотрена ответственность в виде штрафа до 5 млн рублей, напомнили в ведомстве.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
В Омской области снизят количество коек для коронавирусных больных на 15%
С начала марта число госпитализированных с COVID-19 сократилось почти в три раза
Читать полностью