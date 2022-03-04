В Мелитополь из Крыма доставили 110 тонн гуманитарной помощи

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Более 100 тонн гуманитарной помощи доставлено из Крыма в Мелитополь, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.

"Из Республики Крым в украинский город Мелитополь, расположенный на юге Запорожской области Украины, для оказания помощи местному населению доставлена партия гуманитарного груза общим объемом свыше 110 тонн. Груз включает в себя продукты питания - крупы, соль, сахар, молочные, мясные и рыбные консервы. Безопасность гуманитарной колонны обеспечили российские военнослужащие", - говорится в сообщении.

Уточняется, что гуманитарный груз получили жители города и близлежащих населенных пунктов.

"В соответствии с распоряжением президента Российской Федерации с 2 марта 2022 года федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями и организациями, а также органами исполнительской власти субъектов Российской Федерации организована работа по сбору и доставке гуманитарной помощи населению Донецкой и Луганской народных республик и Украины", - добавили в министерстве.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.