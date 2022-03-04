Эксперт считает, что Facebook разблокируют после завершения спецоперации на Украине

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Решение заблокировать Facebook является временной мерой, направленной на предотвращение вбросов непроверенной информации во время спецоперации на Украине, после ее завершения соцсеть разблокируют. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал правозащитник Александр Ионов.

"Полагаю, что замедление и блокировка некоторых соцсетей, в частности Facebook, не приведет к каким-то серьезным последствиям для нашего общества. Это временная мера. Ее приняли для того, чтобы предотвратить вбросы и распространение непроверенной информации во время спецоперации на Украине. После ее завершения, вероятно, эту соцсеть разблокируют", - сказал он.

При этом Ионов подчеркнул, что блокировка таких СМИ, как "Дождь" и "Медуза" (признаны в РФ иноагентами), обусловлена тем, что через них целенаправленно осуществлялась дезинформация относительно хода спецоперации на Украине. "Поэтому решение заблокировать эти СМИ мне вполне понятно, я считаю его оправданным", - отметил правозащитник.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы", сайту "Медузы" и телеканала "Дождь" в связи с размещением ложной информации о специальной военной операции РФ на Украине. Кроме этого, началась блокировка соцсети Facebook. Она уже не открывается в мобильных браузерах, сотовые операторы перекрыли к нему доступ. Также блокировку сети начали российские интернет-провайдеры.