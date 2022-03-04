Власти Крыма заявили, что в регионе нет беженцев с Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Крым не испытывает проблем с беженцами с Украины, поскольку жители приграничных областей переселяются на полуостров в частном порядке и не обращаются за признанием своего статуса, рассказал в эфире телеканала "Россия-24" председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

В Крым после освобождения российскими войсками от националистов Херсонской области Украины переехали десятки жителей приграничной зоны. Для них в школе Джанкоя развернут пункт временного размещения.

"Что касается самих беженцев, их у нас совершенно не много. И беженцев в понимании международного термина у нас вообще нет. Люди, которые приезжают как частные лица и начинают организовывать здесь свою жизнь, по официальным каналам практически не обращаются. Все это происходит на личностном уровне. Проблемы глобальной с беженцами у нас сейчас нет", - сказал Константинов.

Спикер крымского парламента отметил, что к властям Крыма обращаются жители городов и сел приграничной Херсонской области, и им направляется гуманитарная помощь.

Константинов отметил, что безопасность всех жителей полуострова обеспечена. "У нас граница абсолютно на замке. крымчане <...> находятся под надежной защитой. Наши федеральные службы очень эффективно работают, за годы показали свою эффективность. Крым стал самым безопасным регионом России", - рассказал он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.