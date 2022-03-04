В Югре открылся Всемирный конгресс оленеводов с участием регионов России

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 марта. /ТАСС/. Представили 16 регионов России приехали в Ханты-Мансийск (Ханты-Мансийский автономный округ) на VII Всемирный конгресс оленеводов. Его торжественное открытие прошло в пятницу в столице Югры, передает корреспондент ТАСС.

VII Всемирный конгресс оленеводов впервые проходит в Югре в городе Ханты-Мансийск с 4 по 8 марта в смешанном формате с применением дистанционных технологий. Он проводится под эгидой председательства России в Арктическом Совете. В программе мероприятия - этномастерские, конкурс профессионального мастерства среди оленеводов на кубок губернатора Югры, digital-салон социальных проектов "Циркумполярные сети в развитии традиционного образа жизни коренных народов", креативные этномастерские; гастрономический этнофестиваль "Со вкусом Севера" и выбор нового совета ассоциации "Оленеводы мира". Планируется презентация проектов "Чум в чуме", "Телемедицина", "IT-стойбище" и "Стойбищная школа-сад".

"Представители 16 регионов России приехали на конгресс. Иностранных представителей нет", - сказал ТАСС специальный представитель российского председательства в Арктическом совете по вопросам коренных народов и сотрудничества по линии регионов Михаил Погодаев в кулуарах конгресса.

Как уточнили организаторы, всего в конгрессе участвует более 100 человек.

Конгресс оленеводов объединяет представителей оленеводческих народов арктических стран, играет важную роль в сохранении оленеводства в мире. Он проходит раз в четыре года и выступает ареной для диалога между оленеводами, представителями международных научных кругов и специалистами по вопросам оленеводства и коренного населения.

Организатор мероприятия - ассоциация "Оленеводы мира", являющаяся международной организацией, представляющей интересы всех коренных народов, занимающихся оленеводством.