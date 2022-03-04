Тульский госуниверситет отменил плату за общежитие для иностранных студентов

ТУЛА, 4 марта. /ТАСС/. Руководство Тульского государственного университета (ТулГУ), где обучаются 1,2 тыс. студентов из 70 иностранных государств, в качестве меры поддержки отменило для них плату за проживание в общежитии. Кроме того, из-за проблем с денежными переводами на два месяца предоставили отсрочку оплаты за обучение, сообщила пресс-служба вуза в пятницу.

"Учитывая временные трудности с переводом денежных средств из-за рубежа, принято решение не взимать плату за проживание в общежитии, а также предоставить отсрочку оплаты обучения в университете на два месяца. Разрабатываются и другие адресные меры поддержки", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в вузе на данный момент обучаются 1,2 тыс. граждан из 70 зарубежных государств. О введении мер поддержки объявил и.о. ректора ТулГУ Олег Кравченко на встрече с иностранными студентами. "Это очень важный шаг навстречу ребятам, оказавшимся в непростой ситуации из-за наблюдающихся проблем с трансграничными денежными переводами, блокировкой их национальных банковских карт и неспокойного эмоционального состояния в их семьях", - приводит пресс-служба слова директора Института международного образования ТулГУ Ольги Гладковой.

ТулГУ является одним из крупнейших государственных вузов Центральной России, в университете обучаются свыше 16 тыс. студентов. Подготовка идет по 150 направлениям и специальностям оборонно-технического, технологического, горно-строительного, естественнонаучного, экономического, правового, медицинского и других профилей.