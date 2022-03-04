В больницах трех крупных городов Приамурья возобновляется оказание плановой медпомощи

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 марта. /ТАСС/. Власти Амурской области приняли решение возобновить оказание плановой медицинской помощи в больницах в городах Благовещенске, Свободном и Тынде. Причиной стало улучшение эпидобстановки, сообщила в пятницу пресс-служба правительства области.

"В течение недели отмечаем стойкую динамику к снижению обращений пациентов с признаками респираторных инфекций за медицинской помощью на амбулаторном этапе. Мы приступили к сокращению количества инфекционных бригад. Медицинская помощь пациентам осуществляется в штатном режиме. В связи с этим предлагаю возобновить оказание плановой помощи медицинских организаций первичного звена в городах, где она была временно приостановлена - Благовещенск, Тында, Свободный", - цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения области Светланы Леонтьевой.

Сообщается, что предложение было поддержано, оказание плановой медпомощи возобновится со следующей недели, 9 марта. Кроме того, с этого же дня решено возобновить оказание услуг санаторно-курортного лечения детей в санатории "Василек", который находится вблизи Благовещенска.

По данным министерства здравоохранения, в регионе продолжают функционировать восемь инфекционных и семь провизорных госпиталей на 1,6 тыс. коек для госпитализации больных COVID-19 и пневмонией. За неделю количество пациентов с пневмониями уменьшилось на 25%. "На стационарном лечении находятся 14,5% заболевших, на амбулаторном - 85,5%. Свободный коечный фонд составляет 19,1 % от числа развернутых инфекционных коек", - добавили в министерстве.

В Амурской области специалисты отмечают снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией более чем на 27% на всех территориях и во всех возрастных категориях, кроме людей в возрасте от 55 лет. В регионе привито 76,4% от плана, или 61,2% от совокупного взрослого населения, вакцинация продолжается.

С начала пандемии в Амурской области выявлено 93,6 тыс. случаев заражения, 714 человек умерли.