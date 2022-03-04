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Во Франции задержали три российских судна и яхту

Посол России Алексей Мешков отметил, что "в принципе для российских судов французские территориальные воды сегодня схожи с территориальными водами Сомали"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Посол России во Франции Алексей Мешков сообщил о задержании во Франции трех российских судов и яхты.

"Уже три корабля и одна яхта российские задержаны", - заявил дипломат в эфире телеканала "Россия-24".

Посол добавил, что "в принципе для российских судов французские территориальные воды сегодня схожи с территориальными водами Сомали". "Потому что суда задерживаются практически без каких-либо объяснений, потом проходят обыски, в обысках ничего не находят. И все передается в судебные органы. И когда судебные органы примут какие-то решения, никто, естественно, предсказать не может", - добавил Мешков.

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РоссияФранцияМешков, Алексей Юрьевич
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