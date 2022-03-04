В Калининграде сняли запрет на проведение массовых мероприятий и работу ночных клубов

КАЛИНИНГРАД, 4 марта. /ТАСС/. Власти Калининградской области с 3 марта отменили запрет на проведение массовых досуговых мероприятий, ночную работу заведений общепита, деятельность ночных клубов и дискотек, введенный из-за пандемии нового коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"В регионе отменили значительную часть ограничительных мер. В частности, на территории Калининградской области возобновляется проведение массовых досуговых мероприятий, деятельность ночных клубов и дискотек, проведение банкетов, свадеб и корпоративов без ограничения по количеству присутствующих", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, снят запрет на работу заведений общепита с 23:00 до 06:00. Разрешено присутствие зрителей на спортивных мероприятиях до 500 человек, организация фан-зон, проведение в торговых центрах информационных кампаний. Детям до 14 лет разрешили посещать торговые центры без сопровождения взрослых. Постановление регионального правительства, закрепляющее эти нормы, вступило в силу с 3 марта.

Ранее в связи с отмечающимся снижением темпов распространения новой коронавирусной инфекции в области полностью отменили систему QR-кодов, подтверждающих вакцинацию против ковида, для посещения торговых центров, ресторанов и кафе, музеев, концертных площадок, заселения в гостиницы. Отменены все ограничения, связанные с работой МФЦ, отделов ЗАГС и аттракционов, самоизоляцией граждан старше 60 лет, ранее установленный дистанционный режим работы для 50% сотрудников калининградских организаций и предприятий. Снят запрет на отправку в командировку невакцинированных сотрудников, отмечается в сообщении.

По данным регионального оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 3 марта в области выявлено 149 137 случаев заражения ковидом. Вылечились 129 752 пациента, умерли 1 629 человек. Полный курс вакцинации против инфекции прошли 606 770 из чуть более одного миллиона жителей. В 20 лечебных учреждения для пациентов с коронавирцусом и пневмониями развернуто 1 816 коек, в том числе 120 с ИВЛ. Занята 1 231 койка, из них 34 с ИВЛ.