Врачей и мобильные госпитали из Сибири направили для помощи в ДНР и ЛНР

НОВОСИБИРСК, 4 марта. /ТАСС/. Отряд медиков ФМБА России из Сибирского федерального округа и специальная медицинская техника отправлены для оказания медицинской помощи гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины, ДНР и ЛНР. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Федерального сибирского научно-клинического центра ФМБА России.

"В состав бригады экстренной медицинской помощи вошли порядка 50 специалистов <…>. Для работы подготовлена специальная медицинская техника: перевязочные, операционные, реанимационные. Машины представляют собой полноценный госпиталь, на их базе возможно оказание специализированной медицинской помощи в любом месте", - рассказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, для оказания медицинской помощи в Южный федеральный округ отправились врачи-хирурги, травматологи, анестезиологи-реаниматологи, медицинские сестры из подведомственных Агентству учреждений Сибирского федерального округа: Красноярска, Зеленогорска, Железногорска, Омска, Новосибирска, Северска, Ярового, а также Тюмени.

Ждут отправления на Донбасс в качестве волонтеров отделения "Единой России" по Новосибирской области два депутата - депутат Государственной думы РФ, ранее занимавший должность главного врача Новосибирского областного онкодиспансера Олег Иванинский и депутат горсовета, фельдшер поликлиники № 27 Владислав Люмин.

"Я изъявил желание поехать, потому что беженцам, жителям и нашим военным сильно нужна помощь врачей. Помимо меня изъявил желание Иванинский Олег Иванович. Нам сказали быть наготове, могут позвонить в любой момент. Мы готовы оказывать любую помощь, вплоть до перевязок, нельзя брезговать никакой работой в сфере здравоохранения и медицинской помощи", - рассказал ТАСС в пятницу Владислав Люмин.