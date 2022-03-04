В Минздраве сообщили, что задержки поставок лекарств в Россию связаны с логистикой

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Минздрав России получает отдельные сигналы о задержках поставок лекарств. Это связано с логистическими проблемами, а не отказами заводов, сообщил замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко.

"У нас есть отдельные сигналы о задержках поставок, но это не отказ завода, это из-за транспортных и логистических проблем может быть увеличено время и стоимость доставки", - заявил он на заседании комитета Совфеда по социальной политике в пятницу.

Фисенко отметил, что на некоторые препараты в настоящее время созданы запасы.