В Свердловской области уровень инвалидности по глаукоме вырос на 10-15% в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Количество заболеваний глаукомой среди жителей Свердловской области в 2021 году выросло на 10-15% по сравнению с 2020 годом. Это связано с тем, что большое число узких специалистов перепрофилировали для работы с ковид-пациентами в период пандемии. Об этом сообщила на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС заведующая отделением функциональной диагностики и лечебного контроля Екатеринбургского центра МНТК "Микрохирургия глаза" Ольга Сафонова.

Глаукома - большая группа глазных заболеваний, характеризующаяся постоянным или периодическим повышением внутриглазного давления с последующим развитием типичных дефектов поля зрения, снижением остроты зрения и атрофией зрительного нерва. Все существующие методы лечения способны лишь приостановить или замедлить потерю зрения.

"По нашей области, по данным прошлого года, по данным министерства здравоохранения РФ, заболеваемость растет. Всего зарегистрировано заболеваний глаз 300 тыс. в год, из них глаукома - 40-45 тыс. случаев, что касается данных по инвалидности, год от года уровень инвалидности, в частности, по глаукоме повышается. За прошлый год, по сравнению с предыдущим периодом, уровень инвалидности по глаукоме вырос на 10-15%", - сказала Сафонова.

В беседе с корр. ТАСС она пояснила, что в 2020 году возможностей обратиться за медицинской помощью к узким специалистам стало меньше, так как многие из них были перепрофилированы для работы с ковидными пациентами. В связи с этим, многие люди не наблюдались и показатель к 2021 году вырос.

По словам Сафоновой, в группу риска входят люди, у которых в семье прямые родственники имеют глаукому. Риск заболеть для них увеличивается на 10 и более процентов, по сравнению с остальными людьми. В 2020 году было выявлено примерно 250 тыс. случаев глаукомы, добавила она.

О МНТК "Микрохирургия глаза"

2 ноября 1988 года академик С. Н. Федоров открыл Свердловский филиал комплекса "Микрохирургия глаза". За это время специалисты Центра обследовали и проконсультировали более 5 миллионов жителей России, ближнего и дальнего зарубежья. Клиника располагает мощной диагностической линией, оснащенными ультрасовременными технологиями операционными залами и стационаром.

В настоящее время в Екатеринбурге работает Центр рефракционно - лазерной хирургии, два отделения охраны детского зрения, городское отделение диагностики и лечения глаукомы, а также оптический салон.