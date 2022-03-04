В Удмуртии заявили, что магазины в регионе имеют запасы более чем на 50 дней

ТАСС, 4 марта. Магазины в Удмуртии имеют товарные запасы на 20 млрд рублей и более чем 50 дней. По некоторым позициям это чуть больше нормы, ситуация с ценами в сетевой рознице остается стабильной, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона со ссылкой на главу регионального кабмина Ярослава Семенова.

"В магазинах республики находятся товарные запасы на 20 млрд рублей и более чем 50 дней. По некоторым позициям, это даже чуть больше нормы. Увеличение запасов наблюдаем по мясу курицы, чаю, кофе, растительным маслам, уменьшение - по фруктам и морепродуктам", - приводит пресс-служба слова Семенова.

По данным Минпромторга Удмуртии, на 3 марта ситуация остается стабильной в сетевой рознице. Фиксируется также незначительный рост цен в несетевой. Как отметили представители сетевой розницы, сформированы все необходимые запасы на складах, они регулярно пополняются, цепочки поставок работают без нарушений.

"Мы принимаем меры по сдерживанию роста цен на товары. Нужно понимать, что мы не заинтересованы в росте цен, он негативно влияет на покупательскую способность населения, особенно социально уязвимых категорий граждан. Поэтому, когда поставщики приходят к нам с предложением увеличить отпускные, мы тщательно оцениваем их на предмет обоснованности и стараемся сдержать это увеличение", - приводит пресс-служба слова представителя сети "Магнит" Ольги Крайновой.

Семенов поручил республиканскому Минпромторгу вести ежедневный мониторинг ситуации в части анализа поставок, сбыта и логистики.