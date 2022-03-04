Новые очистные сооружения запущены на южном берегу Байкала в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 4 марта. /ТАСС/. Первые очистные сооружения из более чем 20 запущены на южном берегу Байкала, в селе Выдрино в Бурятии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе республиканского Минстроя.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение о выделении средств на строительство очистных на Байкале напрямую из резервного фонда правительства России. До 2024 года в Бурятии, которая расположена на водосборной территории озера, в целом планируется построить и реконструировать 21 очистное сооружение, в том числе в городе Улан-Удэ.

"Завершены пусконаладочные работы всего комплекса. Работа первых очистных сооружений на берегу Байкала, построенных по поручению президента России, запущена", - сообщили в министерстве.

Старые очистные сооружения, построенные в 1970-х годах, не отвечали современным требованиям. Новые, возведение которых началось в прошлом году, позволят улучшить экологическую ситуацию и обеспечить полную очистку стоков, попадающих в Байкал. Они отличаются компактностью и высоким уровнем автоматизации производственного процесса и управления, оборудование изготовлено в Самаре. Из федерального бюджета на проект было выделено более 91 млн рублей.

Следующим шагом станет строительство очистных в правобережной части города Улан-Удэ. На сегодняшний день проектная документация уже разработана. Также сейчас разрабатывается проектная документация еще 19 очистных сооружений, они будут работать в Северобайкальске, в поселках Ангоя, Кичера, Наушки, Селенгинск, Усть-Баргузин, Янчукан, в селах Гусиное Озеро и Баргузин. Также в Бичуре, Иволгинске, Истоке, Каменске, Новом Уояне, Сухой, Танхое, Тапхаре, Татаурово и на станции Таловка.

Байкал - самое глубокое озеро на планете (максимальная глубина составляет 1 642 м), крупнейший природный резервуар пресной воды, содержащий около 20% ее мировых запасов. В 1996 году озеро признали объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.