В Кузбассе на модернизацию сетей водоснабжения в 2022 году направят 1,3 млрд рублей

КЕМЕРОВО, 4 марта. /ТАСС/. Строительство и реконструкция водоводов, водозаборов и насосно-фильтровальных станций запланированы в 2022 году в 12 муниципалитетах Кемеровской области, чтобы обеспечить жителей региона качественной водой. На эти цели направят порядка 1,3 млрд рублей, сообщается в пятницу на официальном сайте правительства региона.

"Сейчас практически по всему региону идет строительство жилья. Мы модернизируем систему водоснабжения с учетом потребностей новых жилых кварталов, закладываем резервы мощности. Кроме того, совершенствуются уже существующие системы, приобретается очистное оборудование, идет замена труб. В целом на модернизацию водоснабжения региона из консолидированного бюджета всех уровней предусмотрено 1,3 млрд рублей", - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев, слова которого приводятся в сообщении.

Наиболее масштабные работы запланированы в моногороде Белово, где реконструируют 3,5 км магистрального водовода, что повысит надежность водоснабжения в муниципалитете. В Таштагольском районе по федеральному проекту "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда" построят новую насосно-фильтровальную станцию для 7,5 тыс. жителей поселков Каз и Темиртау. Также по региональной программе централизованную сеть водоснабжения длиной в 3 км проведут от Новокузнецка до поселка Абагур, где проживают около 5 тыс. человек.

В 2022 году коммунальщики также продолжат начатое в прошлом году строительство магистральных водоводов в Промышленновском и Крапивинском округах. Из бюджета на эти цели по программе социально-экономического развития региона выделено около 230 млн рублей.