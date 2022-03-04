В новом микрорайоне Омска открыли детский сад, который строили почти семь лет

ОМСК, 4 марта. /ТАСС/. Детский сад-долгострой на 310 мест, строительство которого началось почти семь лет назад, открылся в новом микрорайоне Рябиновка в Омске. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства Омской области.

"Это на самом деле был непростой объект. Не всегда везло с подрядчиками, но самое главное, что мы совместными усилиями это сделали. Хотел бы поблагодарить жителей Рябиновки - за активность, неравнодушие, за то, что стучали в двери, принимали активное участие в строительстве и запуске этого детского сада. И мы сегодня имеем прекрасное детское учреждение, которое полностью укомплектовано и будет принимать ребятишек не только из Рябиновки, но из других микрорайонов", - цитирует пресс-служба губернатора Александра Буркова.

Строительство детсада началось почти семь лет назад, после чего оно было приостановлено. Проект был возобновлен четыре года назад совместными усилиями региональных и городских властей, а также при участии прокуратуры. Теперь дошкольное учреждение полностью закроет потребность микрорайона в детсадах.

Новое двухэтажное здание площадью 7,3 тыс. кв. м рассчитано на 310 детей, включая 60 мест для малышей в возрасте до трех лет. Для детей закуплены интерактивные и сенсорные игрушки, игры нового поколения, организована предметно-пространственная среда. Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и речи созданы особые условия, приобретены специальные детские тренажеры. На территории садика организованы комплексная спортивная площадка и метеорологическая площадка для познавательно-исследовательских занятий.

Детсад входит в единую систему безопасности "Безопасный город": автоматическая пожарная сигнализация выводит данные на пульт пожарной охраны, есть тревожная кнопка, видеодомофон с электронной системой открывания ворот и калиток, системы видеонаблюдения и охраны. Для обеспечения безопасности вся территория образовательного учреждения огорожена металлическим забором.