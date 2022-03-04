Общий объем средств для выплат эвакуированным жителям Донбасса установили в 1,5 млрд руб.

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Правительство России сократило до 1,5 млрд рублей общий объем средств, заложенных на единовременные выплаты жителям Донбасса, эвакуированным в РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

Таким образом внесены изменения в распоряжение от 18 февраля, по которому бюджету Ростовской области на эти цели выделялось изначально 5 млрд рублей. При этом в документе остался пункт о том, что каждому из эвакуированных граждан должна выплачиваться единовременная материальная помощь в 10 тыс. рублей.

Первоначальный объем выделенных средств в 5 млрд рублей позволял выплатить по 10 тыс. рублей 500 тыс. граждан. По последним данным, с начала эвакуации в регион приехали более 149 тыс. мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. При этом почти 13 тыс. человек направлены в другие регионы.

В распоряжении правительства содержится также рекомендация властям регионов РФ (не только Ростовской области) "осуществить меры социальной поддержки [эвакуированных из Донбасса] граждан".