В Россию из Донбасса приехало порядка 20 тыс. детей

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Около 20 тыс. детей из Донбасса уже въехало на территорию России, заявил в пятницу журналистам глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"Все дети, которые приехали, на понедельник - это порядка 20 тыс. Все дети с понедельника максимально пошли в школу, детские сады", - заявил Кравцов.

Российские школы примут всех детей, которые приедут из Луганской и Донецкой народных республик. Образовательные программы школ РФ отличаются на 5-7%, поэтому серьезных проблем встраивания в учебный процесс не будет, сообщил Кравцов.

"Мы примем всех детей, кто к нам приедет. <…> Такой необходимости уже нет там, где все стабильно в ряде регионов ЛНР и ДНР - уже нет такой угрозы. А так мы готовы, регионы готовы. Больше всего детей в Ростове, Воронеже, Белгороде, Волгоградской области, Московской области, остальные регионы готовы, и каких-то проблем здесь не видим, будем смотреть", - сказал он.

Министр отметил, что ведомство анализирует программы республик и сравнивает с российскими. "Мы в контакте с министрами Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики тоже постоянно сверяем. В основном программы одинаковые: мы сейчас анализировали, процент расхождения 5-7%, поэтому каких-то серьезных проблем встраивания в образовательный процесс нет с учетом опыта, который у нас был в 2014 году", - добавил он.