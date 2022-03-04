В Минпросвещения призвали учителей оградить школьников от деструктивной информации

"Учителя благодарили за те материалы, которые мы им направили. И учителя готовы и объясняют школьникам то, что на самом деле происходит, объективную информацию <...> И задача учителя именно в том, чтобы оградить детей от той деструктивной информации, информационной войны, которая сейчас ведется против нас, в том числе против школьников, чтобы вовлечь их в деструктивную деятельность", - заявил Кравцов.

Такие разъяснения позволяют не допускать участия школьников в несанкционированных акциях и действиях, добавил он. "Как в большой системе, а у нас 1,2 млн учителей, может быть, у кого-то есть какие-то мнения [по сложившейся ситуации на Украине], но это точно носит единичный характер", - уточнил министр.

Российским школам в связи с событиями на Украине сегодня ничего не угрожает, отметил Кравцов. Он уточнил, что в некоторых приграничных учебных заведениях вводился дистанционный формат обучения. "Что касается безопасности, то никаких на сегодняшний день угроз нет. В абсолютно нормальном режиме идет учебный процесс", - заявил Кравцов. Он добавил, что ситуация сегодня аналогична той, какой она была с ковидом. "Здесь так же, как с ковидом: если мы видим, что есть какие-то угрозы безопасности детей, здоровью, то мы можем вводить дистанционное обучение", - отметил Кравцов, добавив, что в школах сегодня не фиксируются вспышки заболеваний ковидом.

Кроме того, он сообщил, что массового ухода иностранных школ из России в связи с событиями на Украине не наблюдается. "Мы сейчас каких-то таких массовых явлений не наблюдаем. Даже если это будет происходить, то наша система образования готова обучать дальше всех школьников. Здесь каких-то проблем и вопросов не видим", - заявил Кравцов в ответ на соответствующий вопрос.