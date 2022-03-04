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Санкции в отношении России
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Минпросвещения заявило, что система образования готова работать в условиях санкций

Глава ведомства Сергей Кравцов отметил, что с технологической точки зрения школы готовы к сложившейся ситуации

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Система образования в РФ готова работать в условиях введенных в отношении государства санкций, заявил в пятницу журналистам глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"В этом отношении система образования готова, и каких-то серьезных угроз и проблем мы не видим", - заявил Кравцов.

Он отметил, что с технологической точки зрения школы готовы к сложившимся условиям: с 1 января 2023 года учебные заведения переходят на государственную информационную систему с отечественным программным обеспечением "Моя школа", также есть платформа "Сферум".

"Сферум" запущен 31 марта 2021 года. Платформа является частью цифровой образовательной среды, которая создается Минпросвещения и Минцифры в соответствии с постановлением правительства РФ. Сейчас к платформе подключены 100% школ в 15 пилотных регионах.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссияСанкции в отношении России
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