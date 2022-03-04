Минпросвещения России не расширит перечень оснований отказа в международном сотрудничестве

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Порядок получения школами, колледжами и вузами заключений для подписания договоров по вопросам образования с иностранными организациями и гражданами проходит общественное обсуждение. Министерство не планирует расширять перечень оснований, по которым образовательным организациям могут отказать в заключении международных договоров,сообщил в пятницу журналистам глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"Сейчас <…> мы собираем предложения. И каких-то дополнительных норм мы не видим целесообразности включения", - сказал он, пояснив, что перечень оснований, по которым образовательным организациям могут отказать в заключении международных договоров, расширять не планируется.

Президент России Владимир Путин в апреле 2021 года подписал закон, закрепляющий в федеральном законе "Об образовании в РФ" понятие "просветительская деятельность". Документ, в том числе, обязывает учебные заведения получать заключения Минобрнауки или Минпросвещения для подписания соглашений о международном сотрудничестве. При этом новые нормы не коснутся заключения соглашений об обучении иностранцев. Порядок получения заключений должно было установить правительство.

В случае принятия данного постановления образовательные организации должны будут до 1 сентября текущего года получить заключения на те договоры, которые были подписаны до 1 июня 2021. Исключением являются договоры об оказании образовательных услуг иностранным гражданам и те, чье действие истекает 1 сентября 2022 года.

Согласно документу, выдавать заключения будут Минобрнауки - подведомственным вузам, Минпросвещения - подведомственным образовательным организациям, в том числе школам и колледжам. Для федеральных государственных образовательных организаций подобные заключения будут выдаваться теми органами, в ведении которых они находятся.

Для получения заключения организация должна представить пакет соответствующих документов, в том числе сведения об иностранной организации или гражданине и краткое описание предмета договора и его существенных условий. Также в проекте порядка определены основания для отказа в выдаче заключения: нахождение организации в перечне иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, нахождение иностранного лица в перечне иностранных лиц и лиц без гражданства, которым не разрешен въезд в Россию. А также наличие у иностранного гражданина непогашенной или неснятой судимости за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.