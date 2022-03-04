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"Уральские авиалинии" отменяют полеты в Таиланд до 31 мая

Ограничения касаются рейсов на остров Пхукет из Владивостока, Иркутска и Екатеринбурга
' ТАСС/Ruptly/Reuters'

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменяет полетную программу в Таиланд до 31 мая. Ограничения касаются рейсов на остров Пхукет из Владивостока, Иркутска и Екатеринбурга, сообщили в пятницу в пресс-службе авиаперевозчика.

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменяет полетную программу в Таиланд. Отменены рейсы по следующим направлениям: U6-7445/7446 Владивосток - Пхукет - Владивосток с 8 марта до 31 мая; U6-7447/7448 Иркутск - Пхукет - Иркутск с 5 марта до 31 мая; U6-7473/7474 Екатеринбург - Пхукет - Екатеринбург с 8 марта до 31 мая", - говорится в сообщении.

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