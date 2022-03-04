Проект ведения просветительской деятельности в РФ вынесут на обсуждение в ближайшее время

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Минпросвещения РФ в ближайшее время вынесет на общественное обсуждение проект, который определит порядок и условия ведения просветительской деятельности в России. Об этом в пятницу сообщил журналистам глава министерства Сергей Кравцов.

"Постановление сейчас также готовится, оно проходит обсуждение, в ближайшее время мы его на regulation (портал нормативно-правовых актов - прим. ТАСС) вывесим", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В апреле 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий в федеральном законе "Об образовании в РФ" понятие "просветительская деятельность". Документ наделил Минпросвещения РФ полномочиями определять круг организаций, которые будут заниматься методическим и научно-методическим обеспечением деятельности образовательных организаций.