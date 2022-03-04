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Пандемия COVID-19
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Песков отметил тенденцию к снижению заболеваемости ковидом в России

Пресс-секретарь президента России напомнил, что отменять и вводить антиковидные меры уполномочены власти субъектов РФ

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал говорить о перспективах динамики пандемии коронавируса в РФ, отметив при этом тенденцию к снижению заболеваемости.

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"Сейчас, действительно, мы находимся на понижающей тенденции, однако каковы перспективы распространения инфекции дальше, наверное, все-таки должны говорить специалисты-медики, давайте к ним обращаться за этими вопросами", - сказал Песков.

Говоря об отмене или введении в регионах ограничительных антиковидных мер, представитель Кремля напомнил, то власти субъектов РФ "по-прежнему используют те самые особые полномочия, о которых говорилось неоднократно".

С начала пандемии в мире зафиксировали более 442 млн заражений коронавирусом и более 5,9 млн смертей. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, зарегистрировано 16 775 024 случая заражения, умерли 354 787 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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