Кадыров считает, что украинские националисты действительно готовили агрессию против России

ГРОЗНЫЙ, 4 марта. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что националисты на Украине готовились к агрессии против России, а начавшаяся российская операция позволила спасти по меньшей мере сотни тысяч жизней.

"Конечно, теперь у каждого из нас не осталось ни доли сомнения в том, что националисты на Украине действительно готовились к агрессии против России. Мы их опередили, и это спасло сотни тысяч, а может, и миллионы жизней. Спецоперацию непременно надо довести до полного разгрома последователей Бандеры", - написал Кадыров в пятницу в своем Telegram-канале.

Он считает, что в ходе переговоров с Киевом не стоит идти на уступки. "У нас есть все силы, чтобы завершить начатое, а если понадобится, то вся Россия сегодня - это добровольцы. Я всегда заявлял, что [президент России] Владимир Путин - дальновидный стратег. И мы с нетерпением ждем его очередного приказа", - добавил глава региона.

Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.