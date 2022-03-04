{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция на Украине

Кадыров считает, что украинские националисты действительно готовили агрессию против России

По словам главы Чечни, благодаря российской операции на Украине спасены сотни тысяч, а может, и миллионы жизней

ГРОЗНЫЙ, 4 марта. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что националисты на Украине готовились к агрессии против России, а начавшаяся российская операция позволила спасти по меньшей мере сотни тысяч жизней.

На эту тему
Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.

"Конечно, теперь у каждого из нас не осталось ни доли сомнения в том, что националисты на Украине действительно готовились к агрессии против России. Мы их опередили, и это спасло сотни тысяч, а может, и миллионы жизней. Спецоперацию непременно надо довести до полного разгрома последователей Бандеры", - написал Кадыров в пятницу в своем Telegram-канале.

Он считает, что в ходе переговоров с Киевом не стоит идти на уступки. "У нас есть все силы, чтобы завершить начатое, а если понадобится, то вся Россия сегодня - это добровольцы. Я всегда заявлял, что [президент России] Владимир Путин - дальновидный стратег. И мы с нетерпением ждем его очередного приказа", - добавил глава региона.

Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКадыров, Рамзан АхматовичУкраинаРоссияЧечняВоенная операция на Украине
На трех территориях в Дагестане планируется переселение из аварийного жилья
Работы идут в рамках программы комплексного развития территорий
Читать полностью