Главы ведомств Воронежской области перечислят зарплату за месяц в помощь людям из Донбасса

ВОРОНЕЖ, 4 марта. /ТАСС/. Руководители ведомств исполнительной власти Воронежской области перечислят оклады за месяц для оказания помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, которых временно приняли в регионе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале в пятницу губернатор Александр Гусев.

"По моей инициативе все руководители ведомств исполнительной власти Воронежской области перечислят в поддержку эвакуированных из Донбасса свой оклад месячного денежного содержания. Деньги пойдут в региональный фонд соцподдержки, а оттуда - на разрешение конкретных жизненных ситуаций наших соседей из ЛНР и ДНР", - сообщил он.

Гусев добавил, что его предложение главы ведомств поддержали единогласно. "Приветствую и инициативность заместителей ведомств и рядовых сотрудников, которые тоже подключаются к этой акции. Подчеркну: все это происходит исключительно добровольно и делается, исходя из таких общечеловеческих ценностей, как милосердие, взаимовыручка, сострадание и доброта", - уточнил глава региона.

С 20 февраля в Воронеж прибыло четыре поезда из Ростовской области, они доставили на территорию региона 3,3 тыс. эвакуированных жителей Донбасса, из них 1,5 тыс. детей. В пунктах временного размещения поселили 3,2 тыс. человек, остальные пребывают у родственников и знакомых. В Воронеже ПВР организовали в детских лагерях "Кировец", "Голубой экран", санатории имени Горького, а также в гостинице аэропорта, многих эвакуированных направили в Новую Усмань, Рамонь, Лиски, Бобров и другие районы региона. Власти региона заявили о готовности принять до 7 тыс. эвакуируемых из Донбасса (включая тех, кто уже прибыл в Воронежскую область), для них создали 65 ПВР в 23 муниципалитетах.

Воронежская область граничит с Украиной, протяженность общей границы составляет 97 км.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны России сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.