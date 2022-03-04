В Архангельской области сняли ограничения на работу ТЦ, кинотеатров и детских комнат

АРХАНГЕЛЬСК, 4 марта. /ТАСС/. Власти Архангельской области отменили обязательную термометрию при посещении торговых центров, кинотеатров и других учреждений, написал в пятницу в своем Telegram-канале глава региона Александр Цыбульский. Кроме того, в регионе возобновили работу детских комнат, аттракционов и тематических парков.

"Отменяем обязательную термометрию в торговых центрах, досуговых учреждениях, фитнес-центрах, кинотеатрах и других организациях. Снимаем требование о посещении торговых центров несовершеннолетними только в сопровождении взрослых. Возобновляем в ТРЦ работу детских комнат, аттракционов и тематических парков", - написал губернатор.

В регионе зрители могут посещать спортивные мероприятия при условии сохранения 50-процентного заполнения трибун и рассадки через кресло. Это касается и культурно-досуговых, концертных организаций и театров. Снимается запрет на работу в организациях общепита детских комнат, танцевальных площадок, караоке, на проведение тематических вечеров.

Снимаются ограничения на количество человек в одной группе при проведении экскурсий, отменяется необходимость предварительной записи при посещении библиотек, архивов, клубов, спортклубов и фитнес-центров.

С 1 марта власти региона отменили QR-коды при посещении торговых центров, кинотеатров и других организаций, а также для поездки на Соловецкий архипелаг.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 215 746 случаев новой коронавирусной инфекции, за последние сутки 809 случаев. 177 070 человек выздоровели, 2 011 умерли.