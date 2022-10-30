В школах двух районов Волгограда отменили занятия из-за коммунальной аварии

Часть образовательных учреждений города перейдет на удаленку

ВОЛГОГРАД, 30 октября. /ТАСС/. Часть школ в Советском и Ворошиловском районах Волгограда в понедельник отменят занятия в очном режиме из-за аварии на канализационном коллекторе. Об этом сообщил в воскресенье журналистам губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"Мы приняли ряд решений по работе социальных учреждений, школ, учебных учреждений. Часть из этих учебных учреждений будут продолжать работу в плановом порядке. Часть переведено на дистанционное обучение, а по отдельным школам мы продлим каникулы детям - там, где невозможно подключить источник тепло и водоснабжения", - сказал Бочаров.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, подачу водоснабжения планируется восстановить до 31 октября. "Андрей Бочаров поставил ряд задач: до окончания следующих суток обеспечить работу канализационный системы города Волгограда по временной схеме и с определенными специалистами технологическими ограничениями; в течение воскресенья и понедельника при сниженном давлении в системе водоснабжения обеспечить подачу воды жителям Советского и Ворошиловского районов Волгограда", - говорится в сообщении.

Ранее в ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщали, что в пределах Ворошиловского и Советского районов Волгограда с 29 октября ввели режим ЧС, где в ночь на 28 октября произошло обрушение свода бетонного канала, в котором пролегает канализационной коллектор, обслуживающий потребителей этих районов города. Ресурсоснабжающая организация временно приостановила подачу холодной и горячей воды потребителям. В зону отключения попали шесть лечебных учреждений, а также более 186 тыс. человек, в том числе более 62 тыс. детей. В межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям заявили, что сточные воды из коллектора попали в реку Волгу.