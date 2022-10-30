В Петербурге прошли мероприятия в память жертв политических репрессий

В их числе чтения списков жертв политических репрессий у Соловецкого камня Троицкой площади, на Левашовском мемориальном кладбище, у памятника Ф. М. Достоевскому, Казанского кафедрального собора и во внутреннем саду Фонтанного дома

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Торжественно-траурные церемонии прошли на Троицкой площади и Левашовском мемориальном кладбище в Петербурге в День памяти жертв политических репрессий. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба городского комитета по социальной политике в своей группе в соцсети "ВКонтакте".

"В День памяти жертв политических репрессий в Санкт-Петербурге на Троицкой площади и мемориальном кладбище "Левашовская пустошь" состоялись торжественно-траурные церемонии. В них приняли участие председатель комитета по социальной политике Елена Фидрикова, депутаты Законодательного Собрания и представители общественных организаций", - говорится в сообщении.

Также состоялись чтения списков жертв политических репрессий у Соловецкого камня Троицкой площади, Казанского кафедрального собора, на Левашовском мемориальном кладбище, у памятника Ф. М. Достоевскому и во внутреннем саду Фонтанного дома.

По данным пресс-службы, на сегодняшний день в Петербурге проживают более 7 тыс. реабилитированных лиц, пострадавших от политических репрессий. Все они получают меры социальной поддержки за счет средств городского бюджета.

В России 30 октября вспоминают жертв политических репрессий. С 1991 года, когда была учреждена эта дата, были признаны жертвами политрепрессий в СССР и реабилитированы почти 125 тыс. человек.