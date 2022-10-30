В Москве в забеге "Крылатский трейл" приняли участие более 1,4 тыс. человек

Для участников подготовили трассу с препятствиями

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Забег "Крылатский трейл", организованный Беговым сообществом Москвы, прошел 30 октября в парке "Крылатские холмы" и собрал более 1,4 тыс. любителей этого вида спорта. Мероприятие стало финальным среди стартов под открытым небом в сезоне 2022 года, передает корреспондент ТАСС.

"Более 1,4 тыс. участников собрались 30 октября в парке "Крылатским холмы", чтобы вместе завершить сезон и проверить себя на прочность. Их ждали две дистанции на выбор: 4 км для новичков, которые впервые отважились принять участие в трейле, и 8 км для опытных бегунов, которые уже успели попробовать себя в трейлраннинге и точно знали, что их ждет",- рассказали ТАСС в пресс-службе бегового сообщества.

Участникам пришлось преодолеть трассу с крутыми подъемами и спусками, разнообразным покрытием и природными препятствиями. Усложнили задачу переменчивая осенняя погода и морозный октябрьский ветер.

По итогам забега были определены победители. Так на дистанции 4 км среди мужчин стали первое место завоевал Сергей Конякин. Он преодолел дистанцию за 16 минут и 50 секунд. А второе место занял Владислав Аникеев, пробежавший маршрут за 16 минут и 56 секунд. И замкнул тройку лидеров Владислав Девятов. Он показал результат 17 минут и 10 секунд.

"В свою очередь лидерами среди женщин на четырехкилометровой дистанции стали: Галина Полищук. Она завоевала первое место, показав результат 18 минут и 57 секунд. Второе место у Юлии Конякиной. Она пробежала маршрут за 19 минут и 32 секунд. И третье место у Нины Ромашовой. Она пробежала дистанцию за 20 минут и 7 секунд", - рассказал собеседник агентства.

Все результаты забега можно посмотреть на официальном сайте бегового сообщества. Традиционно после завершения забега состоялась церемония награждения. Победителям "Крылатского трейла" вручили подарки от организаторов и партнеров, денежные призы и, конечно, кубки.