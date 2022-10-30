В нескольких городах Подмосковья и районах Москвы прошел снег

В городе и области также усилился ветер, местами выпал град

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Снег с дождем, местами с градом, прошел в Балашихе, Дмитрове, Королеве и Мытищах, а также столичных районах Новые Черемушки, Митино и Чертаново, передают в воскресенье корреспонденты ТАСС из разных уголков Московского региона.

Тучи, пришедшие со стороны области, заволокли небо и в таких районах Москвы, как Крюково, Речной вокзал, Водный стадион, Новогиреево и Покровское-Стрешнево. Спустя примерно полчаса после их появления резко потемнело, и к сильному ветру присоединился мокрый мелкий снег. В Чертанове перед снегом москвичи наблюдали радугу.

В Коптеве, Теплом стане и Химках небольшой дождь также сменился снегом. Сильный ветер наблюдается и в районе станций метро "Измайловская" и "Бульвар Дмитрия Донского". На юго-западе столицы, в районе Ленинского проспекта, начался град.

Косой снег накрыл и поселок Северный. В Одинцове град с дождем сменился мокрым снегом. Жители близ станций метро "Щелковская", "Беговая" и "Улица 1905 года" в течение воскресенья периодически наблюдают дождь. В районе станции "Красносельская" порывы ветра стали мелкой метелью.

Гроза и гром сопроводили дождь со снегом в столичных Марфине и Ховрине, а также на северо-западе Подмосковья. В Зеленограде и Жуковском солнечный день сменился ненастьем: в город также пришли снег и дождь.

Согласно прогнозам синоптиков, усиление ветра в Московском регионе в воскресенье может достигать 20 м/с. В ночь на понедельник ожидается снег, его прирост может составить до 1 см.