Парк Горького в Москве закрыли для посещения из-за непогоды

Сообщение о возобновлении работы парка опубликуют дополнительно

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Парк Горького временно закрыли для посещения из-за неблагоприятных погодных условий, об этом сообщается в воскресенье на сайте парка.

"Уважаемые посетители, Парк Горького временно закрыт для прогулок в связи с неблагоприятными погодными условиями", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что об открытии парка сообщат дополнительно.

Согласно прогнозам синоптиков, усиление ветра в Московском регионе 30 октября может достигать 20 м/с. В ночь на 31 октября ожидается снег, его прирост может составить до 1 см.