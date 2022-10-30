В Географическом диктанте в Афинах приняли участие студенты вузов и учащиеся русских школ

Всем участникам диктанта в Афинах подарили книгу "Россия. От Крыма до Берингова пролива" известного греческого путешественника, члена Русского географического общества Бабиса Бизаса

АФИНЫ, 30 октября. /ТАСС/. Студенты греческих вузов и лицеев, преподаватели и учащиеся русских школ, а также общественные деятели Греции приняли в воскресенье участие в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Афинах в Географическом диктанте, которое провело по всем континентам Русское географическое общество. Об этом сообщил корр. ТАСС руководитель Представительства Россотрудничества в Греции, директор РНЦК Александр Хоменко.

"У нас в Географическом диктанте участвовали студенты греческих вузов и лицеев, преподаватели и учащиеся русских школ, общественные деятели. Всего более 30 человек. У нас был полный зал, мы больше не могли принять", - сказал руководитель РЦНК. По его словам, диктант сегодня впервые проводился офлайн после пандемии коронавируса. "До пандемии два или три года мы его проводили офлайн, затем два года из-за пандемии он проводился онлайн, и сейчас его писали у нас очно в центре впервые в постпандемийный период, так скажем", - пояснил Хоменко.

Он сообщил, что всем участникам Географического диктанта в Афинах подарили книгу "Россия. От Крыма до Берингова пролива" известного греческого путешественника, члена Русского географического общества Бабиса Бизаса. Он посетил 195 стран, побывал на Северном полюсе и в Антарктиде, а о России отзывается как о великой стране и считает ее своей второй родиной. Его книга - это гид по достопримечательностям 85 российских регионов. Издание уже увидело свет в Греции, Португалии, Нидерландах и США. Планируется выпуск книги и в других странах.

"Бизас был в четверг в Афинах, и мы хотели, чтобы он поучаствовал в Географическом диктанте, но он, к сожалению, вчера улетел в Брюссель, а оттуда отправится в Эфиопию. Но свои книги "Россия. От Крыма до Берингова пролива" на греческом языке он специально передал для участников Географического диктанта", - отметил Хоменко.

Руководитель РЦНК сказал, что "вопросы, которые были заданы участникам диктанта, касались географии, хотя и были основаны на логическом мышлении". "Вопросы действительно самые разные. А результаты своей работы участники диктанта узнают по своему QR-коду, который они получили. Мы сейчас отсканируем все ответы, отправим организаторам, они проверят, и каждый уже по своему QR-коду посмотрит результаты", - пояснил Хоменко.

Он также сообщил, что перед началом диктанта его участников по видеосвязи приветствовали космонавты с орбиты МКС.

История диктанта

Географический диктант в этом году прошел в восьмой раз. Принять участие в акции можно было как очно, так и заочно. В формате онлайн к акции можно присоединиться до 14:00 мск 10 ноября. Центральной площадкой стала московская штаб-квартира Русского географического общества.

В этом году основной вариант диктанта переведен на три языка - английский, французский и испанский. А интерфейс сайта диктанта впервые доступен на английском языке.

Впервые Географический диктант прошел в 2015 году по инициативе председателя попечительского совета Русского географического общества, президента РФ Владимира Путина. За семь лет в нем приняли участие более 2,4 млн человек. Через два года акция впервые стала международной.