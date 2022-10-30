Коммунальщики заявили о готовности провести противогололедную обработку дорог в Москве

По прогнозам, в ночь на 31 октября в столице ожидаются перепады температур

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Колебания температуры воздуха между отрицательными и положительными значениями прогнозируются в Москве в ночь на понедельник, городские службы готовы при необходимости провести противогололедную обработку дорог. Об этом в воскресенье сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

По информации службы, необходимость в превентивной противогололедной обработке возникает при получении неблагоприятного прогноза погоды для исключения скользкости. При обработке особое внимание уделяется опасным для движения транспорта участкам дорог и тротуарам.

Автомобилистов призвали быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

"В столице сохраняется сильный ветер. Зафиксированы несколько случаев падения деревьев - городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья. Сильный ветер сохранится до конца суток и завтра в первой половине дня - будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - отмечается в материале.