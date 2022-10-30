В РПЦ выразили соболезнования народу Южной Кореи в связи с гибелью людей в давке в Сеуле

Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид с сожалением констатировал, что и в России встречаются приверженцы празднования Хэллоуина

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид выразил соболезнования народу Южной Кореи в связи с гибелью людей в давке в Сеуле во время празднования Хэллоуина, отметив, что считает категорически недопустимым "глумление над душами усопших, присущее Хэллоуину".

"Гибель людей - это всегда трагедия, массовая гибель - трагедия национального характера. Приношу свои соболезнования народу Южной Кореи", - сказал ТАСС митрополит Леонид.

Он отметил, что трагедия произошла в день празднования Хэллоуина. "Праздником этот день можно назвать с большой натяжкой, как и привязку к кануну дня всех святых, никакой корреляции между ними нет и не может быть априори, и весь языческий ужасный символизм глумления над душами усопших, присущий Хэллоуину, категорически недопустим. Но мир у нас, как известно, толерантный, существует даже церковь сатаны, и иные ужасные культы, отрицающие Бога", - сказал экзарх.

Митрополит Леонид с сожалением констатировал, что и в России встречаются приверженцы этого праздника. "Отдельно обращает на себя внимание тот вопиющий факт, что сами южные корейцы и после публикации известия о страшной давке, в которой мучительно погибли более 150 человек, продолжили плясать и скакать на улицах Сеула при бездействии властей. Я не вправе давать оценку руководству Южной Кореи, это их государство и их граждане, но такой судьбы для своего Отечества я бы не хотел", - добавил иерарх РПЦ.

Ранее южнокорейская сторона проинформировала, что в результате давки в районе Итхэвон в Сеуле погибли более 150 человек, среди них четыре россиянки, а также более 80 человек пострадали. Итхэвон известен, как один из центров ночной жизни Сеула. Десятки тысяч молодых людей в субботу отправились в этот район праздновать Хэллоуин, который впервые за три года отмечался без антиковидных ограничительных мер. Давка началась около 22:20 по местному времени (16:20 мск) в одном из узких переулков.