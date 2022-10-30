Синоптики предупредили, что в Центральной России ливни перейдут в очаговые заряды снега

Автомобилистам рекомендовали сменить летнюю резину на зимнюю

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. В центральной части России ливни сменятся очаговыми зарядами снега в результате прохождения североатлантического циклона. Об этом сообщил в воскресенье ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В результате арктического вторжения ливни в Центральной России перейдут в очаговые заряды снега, а землю впервые в сезоне местами припорошит символическим снежным покровом высотой от 0,1 до 1-3 см", - написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, ночью и утром из-за возможных заморозков на дорогах будет образовываться гололедица, предупредил синоптик. Тишковец порекомендовал всем автомобилистам во избежание ДТП сменить летнюю резину на зимнюю.