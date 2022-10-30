Новосибирский губернатор считает, что запрос на патриотическое воспитание в России велик

По словам Андрея Травникова, на этот запрос стараются откликнуться власти, образовательные и общественные организации

СОЧИ, 30 октября. /ТАСС/. Российское общество сформировало запрос на патриотическое воспитание, удовлетворить его необходимо на высоком профессиональном уровне. Такое мнение в воскресенье на всероссийской научно-практической конференции "Проблемы мировоззрения и общественных наук. ДНК России" высказал председатель комиссии по направлению "Наука" Госсовета, губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"В этом году мы почувствовали со стороны общества, это не просто инициатива сверху и реакция на геополитические события, это действительно запрос снизу на все, что связано с воспитанием, патриотическим воспитанием, историей нашей страны. Очень важно, чтобы это делалось на высоком профессиональном уровне, с научным, экспертным сопровождением", - сказал Травников.

Как добавил глава Новосибирской области, власти, образовательные и общественные организации стараются откликнуться на существующий запрос.

Участниками Всероссийской научно-практической конференции "Проблемы мировоззрения и общественных наук. ДНК России" стали более 200 профессоров, доцентов со всей страны. В основном среди участников представлены доктора и кандидаты наук по политологии, философии, педагогике, истории, культурологии и другим специальностям. Основной целью конференции является развитие общественных наук, а также создание нового подхода в преподавании блока гуманитарных и общественных дисциплин в высшей школе.