Московским автомобилистам рекомендовали не выезжать на летней резине из-за гололеда

В Москве объявили экстренное предупреждение по погоде

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Столичным автомобилистам рекомендуется не совершать поездки на летней резине этой ночью и утром в понедельник из-за снега и гололеда на дорогах. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"В Москве идет снег. Ночью температура опустится ниже нуля. Использование летних шин в таких условиях опасно и может привести к ДТП. Если еще не поменяли резину, советуем завтра использовать городской транспорт для поездок", - говорится в публикации.

В столице действует экстренное предупреждение по погоде. Сегодня и завтра ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с, гололедица. В департаменте транспорта водителей также призвали быть внимательными за рулем и не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных щитов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил ТАСС, что холодный атмосферный фронт принесет в столичный регион в ночь на понедельник дождь с мокрым снегом, температура опустится до нуля градусов.