Жители Сеула возлагают цветы у места давки

Погибли 154 человека

СЕУЛ, 30 октября. /ТАСС/. Жители южнокорейской столицы в воскресенье возлагают цветы у импровизированного мемориала рядом с местом давки в районе Итхэвон, в результате которой погибло не менее 154 человек. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Несколько десятков человек собрались у здания отеля "Гамильтон" напротив станции метро, проход к месту трагедии перекрыт полицией. Люди зажигают свечи, оставляют цветы и бутылки традиционного корейского алкоголя соджу у ограды входа в метро. Некоторые оставляют записки.

"Друг моего отца погиб здесь вчера. Он был из Шри-Ланки", - рассказал пакистанец, к которому позже присоединись несколько мужчин. "Мои друзья были здесь вчера. Сейчас с ними все хорошо", - сказал мужчина из Сенегала.

Кореец бесплатно раздает белые цветы желающим почтить память погибших. Белый цвет в конфуцианской культуре, в рамках которой исторически развивалась Корея, традиционно считается траурным.

Итхэвон изначально привлекал южнокорейцев и иностранцев благодаря славе мультикультурного района. Рядом расположена американская военная база, сейчас почти опустевшая, неподалеку на холме возвышается величественная мечеть. Но, конечно, в первую очередь современный Итхэвон - это сосредоточение баров, ночных клубов и ресторанов.

По последним данным, в давке в переулке Итхэвона погибли 26 иностранцев из 14 стран: Ирана (5 погибших), Китая (4), России (4), США (2), Японии (2), Узбекистана, Казахстана, Франции, Австралии, Австрии, Вьетнама, Таиланда, Шри-Ланки и Норвегии.