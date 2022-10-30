Эксперты рассказали, как выжить в давке и помочь другим

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин посоветовал идти не лицом вперед, а боком, чтобы толпа, которая находится сзади, не могла сдавить

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Российские эксперты рассказали, что поможет находящемуся в толпе человеку минимизировать панику и травмы. Также специалисты в беседе с ТАСС дали советы, как оказать первую помощь людям, попавшим в давку.

Ранее сообщалось, что в субботу в Сеуле, в районе Итхэвон около 22:20 по местному времени (16:20 мск) в одном из узких наклонных переулков началась давка во время празднования Хэллоуина. По обнародованным данным южнокорейской стороны, в результате давки в районе Итхэвон погибли 154 человека, еще 133 пострадали.

"Толпа - это самое опасное, что может быть, особенно если находиться в центре. Самое правильное - идти не фронтом, то есть лицом вперед, а боком, чтобы тебя не могла сдавить толпа, которая идет сзади. Как можно быстрее надо покинуть центр, ядро толпы. Ядро толпы имеет напряжение сразу четырех сторон", - рассказал ТАСС рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Также он отметил, что нельзя сопротивляться потоку толпы, надо идти по ходу движения, прижав руки как можно плотнее к телу.

Травмы и первая помощь

Согласно данным экстренных служб Республики Корея, причиной части смертей в Сеуле стала остановка сердца. Как пояснил Кондрахин, в толпе из-за сдавливания грудной клетки дыхание сильно затрудняется и человек теряет сознание. Таким образом, случается механическая асфиксия. При остановке дыхания происходит остановка сердца, потому что организм не получает достаточное количество кислорода и наступает клиническая смерть, добавил врач.

Он отметил, что после наступления клинической смерти на спасение человека есть 5-7 минут. "Положите человека горизонтально, начинайте сердечно-легочную реанимацию, ноги как можно выше, чтобы кровь приливала ближе к мозгу. Если сердечная деятельность сохранена, там просто могут быть редкие сердечные сокращения, следующим этапом идет искусственное дыхание", - пояснил врач.

Руководитель учебного центра тактической медицины Артем Катулин в беседе с ТАСС также предупредил о рисках черепно-мозговых травм в давке. "В давке случаются черепно-мозговые травмы, потери сознания как такового на эмоциональном фоне или от нехватки воздуха, ну и, естественно, переломы и сдавливание грудной клетки", - рассказал он. По словам Катулина, при черепно-мозговой травме необходимо по возможности надежно зафиксировать позвоночник, ограничить раневую поверхность и обеспечить проходимость дыхательных путей. Он также отметил, что по правилам эвакуации в таких местах большого скопления людей должны быть оборудованы специальные эвакуационные пункты.

Меры предосторожности

Прежде чем отправиться в место массового мероприятия, необходимо заранее продумать возможности эвакуации в случае давки, а также изучить карту и схему устройства здания, запасные и эвакуационные выходы, считает врач-психиатр и психотерапевт Андрей Назаров.

По его словам, если человек оказался в толпе, ему следует попытаться создать руками барьер вокруг туловища, особенно вокруг органов дыхания, а также постараться как можно скорее выйти из толпы. "Когда толпа за счет людей сдавливает ваше тело, особенно в области живота, ребер, груди, действительно становится трудно дышать и накатывает паника", - добавил Назаров.