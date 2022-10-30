Межоператорский роуминг будет действовать в ДНР, Херсонской и Запорожской областях

Он будет работать между мобильными операторами "МирТелеком", "+7" и "Феникс"

ХЕРСОН, 30 октября. /ТАСС/. Межоператорский роуминг будет действовать между тремя сотовыми компаниями - в ДНР, на территории Херсонской и Запорожской областей. Это позволить абонентам сохраняя свой тариф использовать любую доступную сеть трех компаний, говорится в официальном Telegram-канале администрации Херсонской области.

По информации администрации Херсонской области, на территории региона из-за интенсификации боевых действий участились проблемы со связью.

"Для решения возникших проблем и расширения покрытия, улучшения качества связи, действующие мобильные операторы "МирТелеком", "+7" и "Феникс" пошли навстречу абонентам и обеспечили технологический межоператорский роуминг. На практике это значит, что вы можете использовать любую доступную сеть, сохранив свой тариф, номер телефона и другие условия использования", - говорится в сообщении. Технологический роуминг будет функционировать на территории трех российских регионов - Херсонской области, Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

"Феникс" - оператор сотовой связи на территории Донецкой Народной Республики, на территории Херсонской и Запорожской области действуют "МирТелеком" и "+7".