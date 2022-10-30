В ФРГ экоактивисты использовали скелет динозавра для очередной акции

В аккаунтах экоактивистов в социальных сетях поясняется, что таким образом они хотят привлечь внимание к проблемам, связанным с изменением климата

БЕРЛИН, 30 октября. /ТАСС/. Две активистки германского природоохранного движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) в воскресенье приклеили себя к металлической конструкции, поддерживающей скелет динозавра в берлинском Музее естествознания. Об этом сообщила газета Der Tagesspiegel.

В аккаунтах экоактивистов в социальных сетях поясняется, что таким образом они хотят привлечь внимание к проблемам, связанным с изменением климата. "Как и динозаврам, нам грозят климатические изменения, которые мы не можем остановить", - говорится в их сообщении.

Это не первая акция представителей "Последнего поколения" в последние дни в Германии. На прошлой неделе они облили картофельным супом картину французского художника Клода Моне (1840-1926) из серии "Стога" в одном из музеев Потсдама. Ущерб оценивается в пятизначную сумму.

14 октября активистки природоохранного движения Just stop oil ("Просто покончите с нефтью") облили супом картину голландского художника Винсента Ван Гога (1853-1890) "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона. В музее позже сообщили, что полотно, защищенное прочным стеклом, не пострадало. На следующий день они облили оранжевой краской фасад флагманского автомобильного салона концерна Aston Martin в Лондоне, а 17 октября забрались на мост Елизаветы II в районе Дартфорд-кроссинг, в результате чего движение по одному из ключевых участков М25, кольцевой автотрассы вокруг Лондона, было перекрыто на несколько часов.