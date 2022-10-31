В ЛДПР предложили в два раза увеличить пенсионные коэффициенты за рождение детей

Согласно действующему закону, за календарный год засчитываемого в страховой стаж периода ухода за первым ребенком начисляется коэффициент 1,8, за вторым - 3,6, за третьим и четвертым - 5,4

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме в понедельник внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который в два раза увеличит пенсионные коэффициенты за рождение детей. Документ и пояснительную записку к нему заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов опубликовал в своем Telegram-канале в понедельник.

"Законопроектом в целях улучшения пенсионного обеспечения родителей предлагается внести изменения в статью федерального закона "О страховых пенсиях", согласно которым коэффициенты за полный календарный год засчитываемого в страховой стаж периода ухода за ребенком увеличиваются в два раза, то есть 3,6 - в отношении периода ухода за первым ребенком, 7,2 - за вторым, 10,8 - за третьим или четвертым ребенком", - отмечается в пояснительной записке.

Согласно действующему закону, коэффициент за полный календарный год засчитываемого в страховой стаж периода ухода за ребенком составляет 1,8 в отношении периода ухода за первым ребенком, 3,6 - за вторым, 5,4 - за третьим или четвертым ребенком. При расчете страховой пенсии суммируются все годовые пенсионные коэффициенты, в том числе и коэффициенты за нестраховые периоды. Авторы указывают, что в настоящее время за год человек может заработать максимум 10 баллов. Так, за первого ребенка за полтора года ухода можно получить 289,87 руб., за второго ребенка за полтора года ухода - 579,74 руб. за третьего и последующих - за три года 1 739,23 руб.

"Многие родители полагают, что данный уровень доплаты к пенсии за рождение и воспитание детей является крайне низким и не способствует повышению рождаемости в нашей стране", - отмечается в пояснительных материалах.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2023 года.