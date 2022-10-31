В Гидрометцентре предупредили о непогоде и мокром снеге на юге России

Ожидается усиление ветра до 20 м/с

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Мокрый снег прогнозируется в Краснодарском крае и предгорье республик Северного Кавказа в понедельник. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге европейской части России хоть и не так холодно, как в центре, но там ожидается непогода с сильными осадками, на севере и в горных районах Краснодарского края - даже в виде мокрого снега. Кроме того, ожидается усиление ветра до 20 м/с. Сильный ветер будет и на Ставрополье, в предгорьях всех северо-кавказских республик - Северная Осетия, Ингушетия, Чечня - [ожидаются] дождь и мокрый снег", - сообщил Вильфанд.

По его словам, это не первые зимние осадки на юге России, поскольку в начале недели снег уже покрывал одну из горных вершин Краснодарского края.

"Пять дней тому назад выпадали осадки в виде снега в горах Краснодарского края. На Чегете устанавливался снежный покров, причем до 40 сантиметров. До сих пор осталось 5-10 сантиметров, так что первый снег на юге уже был. На других горнолыжных курортах снега пока нет", - отметил он.