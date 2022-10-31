В Венесуэле впервые за три года прошел "Географический диктант"

В мероприятии приняли участие студенты, преподаватели вузов, активисты молодежных организаций, представители российской диаспоры

ГАВАНА, 31 октября. /ТАСС/. Российские соотечественники и венесуэльцы, учившиеся в советских и российских вузах, приняли участие в прошедшем в Каракасе впервые с начала пандемии "Географическом диктанте". Об этом в воскресенье ТАСС сообщила пресс-секретарь посольства РФ в Венесуэле Алина Иванова.

"По инициативе Координационного совета соотечественников, проживающих в Венесуэле, при активном участии членов Ассоциации выпускников российских и советских вузов "РедВенРус", поддержке посольства России и представительства Россотрудничества в Каракасе впервые после 2019 года прошел "Географический диктант". Участники мероприятия - люди разных возрастов и профессий - студенты, преподаватели вузов, активисты молодежных организаций, представители российской диаспоры собрались вместе в зале Национального архива Венесуэлы, чтобы проверить свои знания о географии", - отметила представитель дипмиссии.

В выступлении перед собравшимися посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров подчеркнул значимость расширения географических познаний о планете, мире и России. Руководство Национального архива Венесуэлы также пригласило участников диктанта ознакомиться с подлинными документами вдохновителя освободительного движения Венесуэлы Франсиско де Миранды времен его пребывания в Российской империи в 1786-1787 гг.

Географический диктант в этом году прошел в восьмой раз. Принять участие в акции можно было как очно, так и заочно. В формате онлайн к акции можно присоединиться до 14:00 мск 10 ноября. Центральной площадкой стала московская штаб-квартира Русского географического общества.

В этом году основной вариант диктанта переведен на три языка - английский, французский и испанский, а интерфейс сайта диктанта впервые доступен на английском языке.

Впервые Географический диктант прошел в 2015 году по инициативе председателя попечительского совета Русского географического общества, президента РФ Владимира Путина. За семь лет в нем приняли участие более 2,4 млн человек. Через два года акция впервые стала международной.