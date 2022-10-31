31 октября, 01:44,
обновлено 31 октября, 01:54
Давка в Сеуле

Тела россиянок, погибших в давке в Сеуле, доставят в Россию через Приморье

Тела россиянок, погибших в давке в Сеуле, доставят в Россию через Приморье
© Игорь Иванов/ ТАСС

Руководитель представительства МИД России во Владивостоке Андрей Броварец сообщил, что доставка тел погибших на родину возможна только паромом

ВЛАДИВОСТОК, 31 октября. /ТАСС/. Тела четверых гражданок России, погибших в давке в Сеуле, доставят на родину паромом через Приморский край, сообщил ТАСС руководитель представительства МИД России во Владивостоке Андрей Броварец.

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"Мы будем оказывать содействие, чтобы их отправили на родину, тела, там две наши, приморские - одна из Находки, другая из Спасска-Дальнего. <...> Мы окажем помощь при отправке тел паромом на родину. <...> Всех четверых будут [доставлять] через Приморье, потому что другого сообщения нет, только паром", - сообщил Броварец, добавив, что пока не известно, когда это произойдет.

Он отметил, что родственницы погибших россиянок из Приморья находятся в Южной Корее. Еще двое россиянок, погибших в давке, приехали из Санкт-Петербурга и Красноярска. Родственников приехавшей из Санкт-Петербурга россиянки пока найти не удалось, уточнил собеседник агентства.

Число погибших в результате давки составляет на данный момент 154, пострадали 133 человека. Личность 153 человек установлена. В числе жертв - 26 иностранцев из 14 стран.

Ранее в посольстве РФ в Сеуле сообщили о четырех погибших гражданках России. Среди пострадавших оказалась еще одна россиянка, она доставлена в больницу, но ее состояние не вызывает опасений. 

Теги:
РоссияРеспублика КореяПриморский крайДавка в Сеуле
© Информационное агентство ТАСС
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