Тела россиянок, погибших в давке в Сеуле, доставят в Россию через Приморье

Руководитель представительства МИД России во Владивостоке Андрей Броварец сообщил, что доставка тел погибших на родину возможна только паромом

ВЛАДИВОСТОК, 31 октября. /ТАСС/. Тела четверых гражданок России, погибших в давке в Сеуле, доставят на родину паромом через Приморский край, сообщил ТАСС руководитель представительства МИД России во Владивостоке Андрей Броварец.

"Мы будем оказывать содействие, чтобы их отправили на родину, тела, там две наши, приморские - одна из Находки, другая из Спасска-Дальнего. <...> Мы окажем помощь при отправке тел паромом на родину. <...> Всех четверых будут [доставлять] через Приморье, потому что другого сообщения нет, только паром", - сообщил Броварец, добавив, что пока не известно, когда это произойдет.

Он отметил, что родственницы погибших россиянок из Приморья находятся в Южной Корее. Еще двое россиянок, погибших в давке, приехали из Санкт-Петербурга и Красноярска. Родственников приехавшей из Санкт-Петербурга россиянки пока найти не удалось, уточнил собеседник агентства.

Число погибших в результате давки составляет на данный момент 154, пострадали 133 человека. Личность 153 человек установлена. В числе жертв - 26 иностранцев из 14 стран.

Ранее в посольстве РФ в Сеуле сообщили о четырех погибших гражданках России. Среди пострадавших оказалась еще одна россиянка, она доставлена в больницу, но ее состояние не вызывает опасений.