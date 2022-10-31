В Комсомольске-на-Амуре ввели карантин на птицефабрике из-за птичьего гриппа

В угрожаемую зону попали попали личные подсобные хозяйства в 6 км от предприятия, уточнили в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям

ХАБАРОВСК, 31 октября. /ТАСС/. Карантин объявлен на предприятии "Птицефабрика "Комсомольская" в Комсомольске-на-Амуре из-за птичьего гриппа. Об этом ТАСС сообщили в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.

"На птицефабрике введен карантин, в угрожаемую зону попали личные подсобные хозяйства в 6 км от предприятия", - сказали в управлении.

На птицефабрике находится около 500 тыс. птиц, они уничтожаются, также будет уничтожена птица в личных хозяйствах. Продукция птицефабрики изымается из магазинов, сотрудники проходят вакцинацию на случай, если грипп по результатам взятых ранее проб окажется высокопатогенным.

Птичий грипп на птицефабрике выявили на прошлой неделе после того, как там произошел падеж птицы в цехе молодняка.

В управлении сообщали, что грипп был занесен на фабрику перелетными птицами.