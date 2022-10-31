В Хабаровске практически завершили благоустройство дворов по федеральной программе

Всего в Хабаровском крае на федеральные средства обустраивают более 160 дворов

ХАБАРОВСК, 31 октября. /ТАСС/. Строительные организации завершили практически все работы по благоустройству дворов по программе "1000 дворов на Дальнем Востоке" в Хабаровске. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

"Благоустройство 51 дворовой территории из 53 завершено по федеральной программе "1000 дворов на Дальнем Востоке", - говорится в сообщении.

Проект инициирован полномочным представителем полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. Всего в Хабаровском крае на федеральные средства в этом году обустраивают более 160 дворов, куда включены и дворы в Хабаровске. Акцент сделан на большие придомовые территории, объединяющие сразу несколько домов.

Одним из последних в Хабаровске обустроили двор у дома №69 по улице Суворова, сообщается на сайте правительства Хабаровского края. На территории появилась детская игровая площадка с городками, каруселями, качелями, отдельными полосами для езды на велосипедах и самокатах. Также там установили тренажеры, построили небольшой стадион для игры в футбол, поставили беседку, удобные лавочки, сделали сцену для выступления местных творческих коллективов. В середине октября открыли двор у дома №11 по улице Гагарина. Там установили детский городок с качелями, поставили лавочки, вымостили дорожки.